Sara Tommasi si candida per il Grande Fratello Vip: l'indiscrezione

Il "Grande Fratello" in versione tradizionale si è appena concluso ma è già partito il totonomi per il prossimo "Grande Fratello Vip", in onda a partire dal prossimo autunno su Canale 5. Tra i papabili concorrenti si vorrebbe candidare Sara Tommasi, showgirl 37enne che sta cercando un nuovo equilibrio dopo anni segnati dagli eccessi.

A lanciare l'indiscrezione è Dagospia. "Sara" - si legge - "ha superato il suo periodo buio, fa una vita normale e ha una relazione stabile. La tv non è più una sua priorità ma dicono che se le offrissero di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non disdegnerebbe. Il suo sogno si realizzerà? Ah, saperlo…"

La Tommasi, infatti, è affetta da bipolarismo. Un disturbo probabilmente acuito da una vita disordinata che le ha fatto attraversare percorsi di tossicodipendenze e conseguenti vicissitudini nel mondo dell’hard, insieme a tanta altra negatività. "A 27 anni qualcosa nella mia testa ha cominciato a non funzionare - ha raccontato tempo fa - È avvenuto tutto molto lentamente, senza veri e propri segnali forti che potessero mettermi in allarme. Non sapevo quello che facevo potevano propormi di tutto, tanto io non avevo minimamente la forza di reagire e ragionare". "Mia madre mi ha presa per i capelli. Senza di lei sarei morta". Dopo 5 mesi in ospedale, oggi le cure sono costanti e proseguono. "E' importante che rispetti le regole della terapia".

Sara Tommasi: "Ho un uomo vicino che mi vuole molto bene"

Al suo fianco, oggi, c'è anche un uomo importante. "C'è un uomo che mi è vicino e che mi vuole tanto bene. L'ho conosciuto tre anni fa, facendo la spesa al supermercato, e abbiamo stretto una bella amicizia. Però non sono ancora pronta per avere una relazione importante perché sono molto concentrata su me stessa, anche se io vorrei tanto. La verità è che sogno una vita normale", ha detto ancora Tommasi a Vero.“