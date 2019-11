E' ufficiale: torna 'Grande Fratello Vip'. Conduce Alfonso Signorini, opinionisti Wanda Nara e Pupo

E' ufficiale. “Grande Fratello Vip” scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Dopo lo slittamento della trasmissione comunicato ad inizio ottobre, la quarta edizione del reality show in salsa 'celeb' è pronto alla messa in onda con un cast completamente rinnovato, tra la conduzione di Alfonso Signorini e il ruolo di opinionisti affidato a Wanda Nara e Pupo. Ad annunciarlo è la stessa Mediaset con una nota diffusa alla stampa in mattinata.

Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Nara, già opinionista di 'Tiki Taka', procuratore sportivo e moglie del calciatore Mauro Icardi, e Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, cantante e apprezzato dal pubblico dei talk show per la sua schiettezza.. Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena.

Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.grandefratello.mediaset.it e sui profili social (Facebook, Twitter, Instagram): @grandefratellotv e @mediasetplay.