Bomba sul Gf Vip 3, fuori Francesco Monte a giochi fatti? "C'è chi dice che Piersilvio..."

Poco fa la comunicazione ufficiale del cast, ora un passo indietro. A due settimane dal via, e a giochi fatti, sarebbe saltata la partecipazione di Francesco Monte al 'Grande Fratello Vip'. A riportare il retroscena bomba è Dagospia: "In queste ore il braccio di ferro tra l'azienda e Endemol", fa sapere il sempre informatissimo Alberto Dandolo.

"Pare che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di Mediaset - scrive ancora il giornalista - C'è chi parla di Piersilvio e chi di Antonio Ricci. Certo è che l'ex cognato di Belen, dopo il Canna-Gate dell'Isola per l'ennesima volta è fuori dalla tv". Se l'indiscrezione venisse confermata, per Monte sfumerebbe l'opportunità di riscattarsi dopo la polemica scoppiata sul presunto uso di marijuana in Honduras.

Questi, invece, i concorrenti che resterebbero in gara: Fabio Basile, 23 anni, judoka (nonostante l'alert lanciato da Federjudo ed esercito); Eleonora Giorgi, 64 anni, attrice; Elia Fongaro, 27 anni, modello professionista; Giulia Salemi, 25 anni, influencer; Maurizio Battista, 61 anni, comico Martina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali Mediaset; Ivan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore; Enrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicista; Silvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella); Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modella; Walter Nudo, 48 anni, creativo; Benedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirl; Stefano Sala, 28 anni, modello professionista e attore; Lisa Fusco, 39 anni, soubrette; Andrea Mainardi, 35 anni, chef.