Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana vuole tornare a casa: "Non ce la faccio più"

(nel video lo sfogo di Carlotta Maggiorana)

Carlotta Maggiorana vuole uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e tornare ad abbracciare i suoi cari. La sua speranza è quella di essere eliminata con il televoto durante la puntata che andrà in onda domani 3 febbraio. A confessarlo è la stessa ex Miss Italia ad un altro inquilino della casa, Patrick Ray, in uno scambio di battute avvenuto oggi pomeriggio. Carlotta non ha paura di nascondere il suo malessere sia fisico che psicologico e il suo desiderio che il pubblico ascolti il suo appello. Diverse volte la bella marchigiana è finita in nomination, ma i telespettatori l'hanno sempre salvata.

Lo sfogo di Carlotta Maggiorana

"Domani voglio tornare a casa, - confessa a Patrick - ho detto quello che sento, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti per tornare a casa”. Patrick in difficoltà davanti alle sue parole risponde: “Pensa che c’è gente che vorrebbe stare qua,tu che riesci a starci ... ma se non ti passa mai lo capisco”. “Purtroppo non mi passa, - ribatte la Maggiorana - mi sono sfogata e ho detto quello che voglio”.

"Voglio tornare a casa"

“Io non so cosa dire, è triste. - aggiunge Ray - Io spero che tu faccia il percorso che ti fa stare più felice, qualsiasi sia, spero che tu possa essere serena. Però il televoto lo superi”. "Io ringrazio il pubblico, - conclude la marchigiana - perché mi sostiene, perché mi ama e ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, quindi domani vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia, grazie”. Quindi rivolgendosi a Patrick: “Tu vai avanti e vincerai!”.