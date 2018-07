Grande Fratello Vip, nomi bomba nel cast: l’indiscrezione

Manca davvero poco alla nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip: il promo che annuncia per settembre la messa in onda del reality di Canale 5 ha già iniziato a incuriosire i telespettatori che si chiedono quali personaggi del mondo dello spettacolo popoleranno la famosa casa di Cinecittà.

Per le conferme ufficiali c’è ancora da aspettare, ma intanto circolano senza sosta le indiscrezioni sul cast.

L’ultima in ordine di tempo è quella diffusa da Giuseppe Candela su Dagospia che insinua la presenza di Francesco Monte ed Enrico Silvestrin.

“Endemol e Mediaset sono a lavoro per realizzare il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista”, si legge su Dago: “Da qualche giorno circola con insistenza l'ipotesi Francesco Monte, l'ex tronista dovrebbe essere infatti tra i concorrenti. Siamo in grado di anticipare che potrebbe esserci anche Enrico Silvestrin, l'attore e conduttore classe 72 avrebbe così la possibilità di rilanciarsi mediaticamente. La sua ultima ospitata risale allo scorso gennaio a 90 Special condotto da Nicola Savino”.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte nel cast?

Dopo l’occasione persa all’Isola dei Famosi per via del canna-gate, qualora la voce fosse confermata, l’ex tronista di Uomini e Donne già fidanzato di Cecilia Rodriguez, potrebbe ottenere nuova visibilità grazie al GF Vip, reality che decretò la fine della sua relazione con la sorella di Belen.

Di lui si era anche parlato come probabile concorrente di Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti su Rai Uno che, evidentemente, dovrà fare a meno della sua presenza proprio per la sua partecipazione al reality di Canale 5.

Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin nel cast?

Enrico Silvestrin, 46 anni, è un conduttore e attore diventato molto popolare grazie a MTV negli Anni Novanta.

Dopo aver lavorato per l’emittente a Londra e nella sede italiana, Silvestrin ha deciso nel 2005 di abbandonare la conduzione per dedicarsi solo ed esclusivamente alla recitazione. Tra i tanti film ha preso parte a: L’ultimo bacio, Ricordati di me, Che ne sarà di noi, L’Ispettore Coliandro.

Nel 2007 ha condotto il Festivalbar insieme a Elisabetta Canalis e Giulio Golia. Nell’ultimo periodo ha trovato lavoro in una emittente radiofonica laziale, dove conduce un programma di attualità. Per quanto riguarda la vita privata, Enrico è stato a lungo fidanzato con la deejay Emanuela, dalla quale ha avuto il figlio Gianmarco, che oggi ha 7 anni.