Grande Fratello Vip prolungato fino ad aprile: è ufficiale

Canale 5 ha deciso di prolungare la messa in onda di "Grande Fratello Vip" fino alla fine di aprile 2020. "Le storie sono una formidabile leva per l’interesse del pubblico che segue con passione gli sviluppi di amori e antipatie, alleanze e divisioni tra gli ospiti di “Gf Vip”", si legge in un comunicato diffuso da Mediaset. Il merito, secondo il direttore di rete Giancarlo Scheri è da attribuire "all’abile anfitrione della Casa, Alfonso Signorini, agli opinionisti Wanda Nara e Pupo, al team autoriale capitanato da Andrea Palazzo e alla magnifica macchina produttiva di Endemol Shine Italia e di Mediaset". Se ne deduce che salterà la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, inizialmente prevista in primavera.

Ieri sera il “Grande Fratello Vip” è stato visto da 3.100.000 spettatori totali con il 18.45% di share, che sale al 20.71% di share sul target 15-64 anni (a vincere la serata è stata La Corrida, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, che ha ottenuto 4.188.000 spettatori e il 19.7% di share). Nel corso della tredicesima puntata, la trasmissione ha toccato picchi del 30.93% di share e di 4.024.000 telespettatori. Tra i giovanissimi: 25.85% di share sui 15-34enni. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 24 febbraio, in prima serata su Canale 5.