Grande Fratello Vip, Serena Enardu entra nella Casa, bufera sul televoto

Serena Enardu è la nuova concorrente del Gf Vip 4. Durante la puntata andata in onda venerdì sera su Canale 5, l'ex tronista ed ex concorrente di Temptation Island Vip ha fatto il suo ingresso nella Casa e non solo per una notte come era accaduto a Valeria Marini. Ma la notizia che senza dubbio ha reso entusiasta Pago, con cui la bella sarda aveva concluso il fidanzamento dopo la permanenza nel villaggio dell'isola dei tentatori, ha generato una vera e propria bufera sui social.

I commenti contro l'ingresso di Serena Enardu

Il pubblico non ha gradito ed ha subito iniziato a parlare di voti truccati. Alcune puntate fa infatti i telespettatori si erano espressi attraverso il televoto per il non ingresso in Casa e una volta resa ufficiale la partecipazione si sono riversati sul web con frasi di disappunto. "Dopo che il pubblico ha detto di no, il programma la fa entrare... Tutto saputo, tutto studiato. Pura vergogna" si legge tra i commenti. E poi ancora “Dite sempre che il pubblico è sovrano, abbiamo votato NO all’ingresso di Serena per una settimana e adesso ce la piazzate come concorrente? Vergogna!”.

Baci ed abbracci nel privè

Insomma la bufera per la volontà della trasmissione di non tener conto del parere del pubblico ha messo in secondo piano il ritrovato sentimento tra i due che ancor prima dell'ingresso ufficiale, quando a Pago era stato chiesto di entrare nel privè per vedere un videoclip e lì era stato raggiunto da Serena, si erano scambiati tenere effusioni e messaggi d'amore. Ora i non più ex fidanzati potranno darsi una seconda opportunità.