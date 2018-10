Striscia la Notizia: Greggio e Iacchetti insieme per la 25esima edizione consecutiva

Da lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. L'appuntamento è, come sempre, su Canale 5 alle 20.35.



Iacchetti, che ora sostituisce Michelle Hunziker, ha debuttato nel varietà di Antonio Ricci, in coppia con Ezio Greggio, nella stagione 1994-1995 e a oggi ha condotto quasi 2500 puntate. I due condurranno lo storico Tg satirico dell’access prime time di Canale 5 fino al 5 gennaio 2019.

Greggio e Iacchetti sono stati i mattatori del pomeriggio di Verissimo sabato 13 ottobre, raccontando la prima puntata insieme il 26 settembre 1994 e tanti aneddoti che li hanno visti protagonisti e complici in questi 25 anni.

Michelle Hunziker tornerà a condurre Striscia a partire dal 15 aprile, insieme a Gerry Scotti.