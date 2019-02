I Fatti Vostri, Michele Guardì senza filtri sul battibecco con Magalli

A "I Fatti Vostri" ne succedono di tutti i colori. Siamo abituati alle frecciatine di Giancarlo Magalli, ma il battibecco in diretta, qualche giorno fa, tra il conduttore e Michele Guardì - regista e papà dello storico programma mattutino di Rai 2 - ha lasciato tutti di stucco.

Se vi stavate chiedendo com'è finita, la risposta arriva direttamente da Guardì, che a I Lunatici, programma in onda su Radio 2, ha assicurato: "Il litigio? Siamo due becconi, se ci mettessimo in onda insieme a parlare faremmo delle cose da pazzi. Abbiamo la stessa ironia, la stessa violenza nell'affrontare le cose. Ma finita la trasmissione è come se nulla fosse accaduto. Ci divertiamo a essere ironici. Noi lavoriamo insieme da oltre vent'anni, se non fosse così non reggeremmo".

Michele Guardì, il papà de "I Fatti Vostri"

Per Michele Guardì "I Fatti Vostri" è come un figlio, desiderato da quando era poco più di un ragazzino: "A Casteltermini, quando avevo 15 o 16 anni, in tarda serata guardavo un programma televisivo in cui la gente raccontava le proprie storie. Mi scrissi su un foglietto che bisognava fare un programma che si chiamasse 'I fatti vostri'. Così è stato". E il programma è diventato fin da subito un punto di riferimento per il pubblico italiano: "Da lì sono passati tutti. La storia del Paese. Anche i grandi politici. Andreotti accettò di venire a fare la mattina per due settimane la rassegna stampa. Era un momento di grande emozione umana. Lui diceva delle cose sue, personali, che gli davano un'immagine diversa rispetto a quella che avevamo di lui. Infatti disse che gli altri politici erano un po' invidiosi, perché stava toccando un certo tipo di elettorato diverso. Era molto simpatico". Infine su Freccero: "Aveva detto che I Fatti Vostri è un programma bello che però sarebbe stato più giusto per Rai 1. Recentemente ha detto 'I Fatti Vostri è confermato', abbiamo concordato degli aggiustamenti, delle piccole modifiche, delle riduzioni di costi. Il programma resterà su Rai 2".