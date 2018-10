Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi canta Loredana Berté e divide il pubblico

Guendalina Tavassi continua il suo difficile lavoro a “Tale e Quale Show”. Nel corso della quinta puntata l’ex gieffina si è calata nei panni di Loredana Berté, un’esibizione che non ha convinto i giurati, i quali l’hanno infatti relegata, di nuovo, agli ultimi posti in classica. Stavolta però dal pubblico si sono levati pareri nettamente più favorevoli: la sua versione di “Non ti dico no” infatti ha colpito più di uno spettatore.

“La migliore esibizione della Tavassi fino ad adesso. Somigliantissima nel trucco e un po’ anche nelle movenze!”, ha twittato un utente, mentre un’altra ha commentato: “Bravissima! Complimenti proprio uguale”, aggiungendo tre emoticon per simulare gli applausi. “Non si può vedere Guendalina Tavassi ultima in classifica. Ma che caspita di voti!!! Lei sta ribollendo giustamente!!”. Molti utenti hanno fatto poi notare l’impegno che la Tavassi ha messo per migliorarsi anche dal punto di vista della voce, memori anche dei consigli che Loretta Goggi aveva detto all’ex gieffina nella scorsa puntata, dopo la scarsa riuscita della sua esibizione nei panni di Cher. C’è anche qualcuno che accusa i giurati di avere pregiudizi:

Però apprezzerei l’impegno di Guendalina Tavassi , come al solito siete antipatici e falsi ( giudici)

È poi diciamolo andate a preferenza a prescindere se si canta bene o meno #taleequaleshow #taleequale #GuendalinaTavassi Sei bravissima . — cucciolina💄 (@la_cucciolina) 12 ottobre 2018

Ma c'è stato anche chi non è rimasto convinto dalla nuova prova di Guendalina Tavassi. "In pratica sta imitando se stessa con la raucedine", ha scritto un utente. "Fermate #Guendalina e abbiate pietà di noi... ho pensato che poteva farcela, appena uscito il suo nome, ma arrivati a questa puntata io dico che #taleequaleshow non è il programma per lei", è stato il commento di un altro.

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi si esibirà nei panni di Bianca Atzei.