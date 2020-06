Guillermo Mariotto riceve un'onorificenza da Sergio Mattarella: "Da oggi chiamatemi cavaliere"

Guillermo Mariotto è stato nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stilista e storico giudice del programma di Rai Uno Ballando con le stelle ha annunciato in un post su Instagram di aver ricevuto l'onorificenza dal Capo dello Stato, definendosi "profondamente onorato e orgoglioso".

"Sono profondamente onorato ed emozionato che il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella su proposta del Ministro degli Affari Esteri, mi abbia conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Da oggi potrete chiamarmi Cavalier Guillermo Mariotto"

A stretto giro di posta sono arrivate le congratulazioni di Milly Carlucci, che in un video su Instagram ha voluto spiegare perché Mariotto ha ricevuto l'onorificenza e fargli le congratulazioni.

"Davvero una festa per tutto il mondo di Ballando con le stelle", ha detto Carlucci, spiegando che Mattarella ha insignito Mariotto dell'onorificenza "per il suo ruolo di ambasciatore della moda e del Made in Italy nel mondo". "È un onore per Guillermo e per tutti. La domanda è: ti devo dare del lei?", ha scherzato la conduttrice in chiusura del video.

Come si legge sul sito del Quirinale, con l'Ordine della Stella d'Italia "si vuole ricompensare quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia". L'Ordine è suddiviso in cinque classi: Cavaliere di Gran Croce, Grand'Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. Esiste anche una classe speciale di Gran Croce d’Onore, destinato a chi abbia perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all’estero.

Ballando con le stelle di nuovo presto in tv

L'emergenza legata al coronavirus ha costretto la Rai a fermare l'ultima edizione di Ballando, che sarebbe dovuto andare in onda proprio in quel periodo, e a rimandarlo probabilmente all'autunno.

"Dovevamo andare in onda il 28 marzo. Si provava ballando a distanza… impossibile. Poi in Italia la situazione è precipitata. Non potevamo ridere e scherzare quando nel nostro Paese si celebravano i funerali", aveva commentato lo stesso Mariotto dopo l'annuncio di Milly Carlucci sul rinvio del programma.