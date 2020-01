Guillermo Mariotto: "Quante maschere nel mondo dello spettacolo" | VIDEOINTERVISTA

Da 'Ballando con le stelle' a 'Il Cantante Mascherato', Guillermo Mariotto segue Milly Carlucci in questa nuova avventura televisiva. "Questa volta è diversa la situazione - spiega a Today -. Qui non ci sono voti, palette, non so nemmeno se posso fare il cattivo. Mi metto alla prova anch'io".

"La maschera sposta completamente il modo di pensare - continua -. In un mondo dove tutto è svelato, dove siamo sempre pronti a criticare, a mettere like, è tutto scontato. Qui sposti l'energia del pensiero in un altro settore. Lo trovo un esercizio molto sano e bello. Vale per il pubblico quanto per me. Confrontarmi con la mia incertezza mi preoccupa ma mi stuzzica".

Come lo stuzzicano le maschere, anche se nel mondo dello spettacolo, ammette, sono un po' troppe: "Una marea di maschere, è tempo di togliersele".