Heather Locklear ricoverata in ospedale per overdose

Heather Locklear, la celebre Amanda Woodward della serie tv Anni 90 "Melrose Place", è stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles per overdose.

L’attrice 56enne, più volte finita nei guai per problemi con la giustizia causati da alcol e droga, il giorno prima del trasporto in ospedale era stata arrestata (di nuovo) per aver aggredito un poliziotto. Rilasciata su cauzione, la polizia è intervenuta di nuovo per soccorrerla dopo la segnalazione del malessere.

La Locklear continua a vivere una fase tormentata della propria vita: la settimana scorsa, l'ex star di "Melrose Place" era finita in un reparto psichiatrico dopo aver minacciato di togliersi la vita per il sospetto – riporta il New York Post – di essere tradita dal fidanzato Chris Heisser.

In preda alla follia, si era scagliata anche contro i genitori che avevano cercato di calmarla.

Un episodio simile risale anche a qualche mese fa, quando l'ex attrice della serie tv ‘Dynasty’ si era scagliata contro uno degli agenti intervenuti nella sua casa di Thousand Oaks, in California in seguito a una lite violenta con il fidanzato. Anche in quell'occasione era stata arrestata per atti di violenza domestica.