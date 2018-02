La star di 'Melrose Place' Heather Locklear è stata arrestata

Heather Locklear, 56 anni, è stata arrestata per atti di violenza domestica.

Come ha riportato TMZ, l'attrice conosciuta per il ruolo di Amanda Woodward nella serie tv ‘Melrose Place’ e protagonista di ‘Dinasty', avrebbe litigato con il fidanzato per poi ferirlo. La sua posizione si sarebbe ulteriormente aggravata dopo aver aggredito anche uno degli agenti della polizia intervenuti nella sua casa di Thousand Oaks, in California.

Secondo quanto emerso dalla chiamata al 911, il fratello dell'attrice ha assistito ad un pesante litigio in casa tra lei e il fidanzato. Dopo esser state contattate, le forze dell'ordine si sono recate a casa della Locklear e hanno visto il suo compagno visibilmente contuso.

In seguito la Heather avrebbe osteggiato gli agenti che volevano arrestarla finendo con il colpire uno di loro. Successivamente è stata ammanettata e portata in ospedale per una perizia.

L'attrice di ‘Dynasty’, dopo lo stato di fermo nella prigione di Ventura, è stata rilasciata su cauzione.

La Locklear già in passato aveva avuto problemi per abuso di sostanze e farmaci. Nel 2008 era stata arrestata dopo esser stata sorpresa alla guida in stato psicofisico alterato.