Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: "Ballerina sovranista. Anzi no, solo sovranista"

Ora tocca vedere se e come Lorella Cuccarini replicherà alla provocazione.

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo

All’indomani dell’ intervista al settimanale Oggi in cui la sua collega si è definita “sovranista”, la ballerina americana ha voluto commentare con un certo disappunto le sue posizioni a favore del governo e del “sacrosanto blocco dei flussi migratori”.

“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste . O forse no, solo sovraniste”: tweet velenoso quello che Heather Parisi ha lanciato all’indirizzo della “nemica amatissima” Lorella Cuccarini.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La showgirl ha pubblicato su Instagram un video mentre è in sala prove e si allena sulle note di "I've got the power". Le sue gambe, mentre fa la spaccata, sono a dir poco perfette. Il video ha fatto il boom di visualizzazioni