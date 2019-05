'Che tempo che fa', Heather Parisi saluta con il pugno chiuso: "E' per la difesa dei diritti"

L’intervista che Heather Parisi ha rilasciato a Fabio Fazio nel suo ‘Che tempo che fa’ in occasione dei suoi 40 anni di carriera si è aperta con un gesto inconsueto per gli ospiti del programma della domenica sera di Rai Uno, ovvero un eclatante pugno chiuso (gesto che in politica è associato al comunismo) come omaggio alla diversità e inno di tolleranza.

"Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio", ha commentato un imbarazzato conduttore; "Questo gesto è per la difesa dei diritti e dei diversi, non facciamo equivoci!", la replica della sua ospite in riferimento alle battaglie per i diritti lgbt per i quali si è sempre battuta sin dai tempi di ‘Disco Bambina’. “Le persone diverse non sono diverse veramente. Anzi, ben vengano i diversi! Altrimenti siamo tutte pecore” – ha argomentato Heather Parisi – “Secondo me ognuno deve essere se stesso, non deve mascherarsi. Quel gesto che facevo voleva dire: "Ocio, gay, superok". Era l'unico modo con cui allora potevo salutare i miei amici gay".

Heather Parisi: "Io non capivo un pene! Non si può dire c...!"

La lunga carriera, le sigle che la sua bravura ed espressività hanno reso immortali, i duetti con Alberto Sordi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono stati ripercorsi in diretta attraverso filmati e racconti rivissuti con gioia e nostalgia da Heather Parisi. Spazio poi per una battuta esilarante quando si è parlato del suo incontro con Massimo Troisi. "Ricordo quando vedevo Massimo Troisi fare le prove della Smorfia, in napoletano. Non capivo un pene". Fazio: "Non capivo bene, hai detto?". "No, non capivo un pene, perché non si può dire ca…., giusto?", la risposta di Heather Parisi, la cui schiettezza ha intrattenuto piacevolmente il pubblico in studio che le ha rivolto applausi calorosi.