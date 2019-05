'How I Met Your Mother', su Fox il canale dedicato alla sitcom cult | VIDEO

Dal 26 maggio al 7 giugno Fox+1 (canale 113 di Sky) si trasforma in Fox How I Met Your Mother per raccontare nuovamente i migliori momenti della comedy sulla ricerca dell'amore più amata degli ultimi anni. Un intero canale dedicato alle avventure del gruppo di amici formato da Ted, Robin, Marshall, Lily e Barney, grazie al quale sarà possibile rivedere i momenti più emozionanti e divertenti della comitiva più "Leggen... non ti muovere... daria" della televisione.

Come ha conosciuto la madre dei suoi figli Ted Mosby? Nei 9 giorni di programmazione speciale Fox+1 diventerà la casa delle prime otto stagioni della sitcom sulla storia d'amore più raccontata d'America. E proprio come i figli di Ted, sentiremo di nuovo il racconto del corno francese blu, ci chiederemo ancora quale sia il mistero dell'ananas e canteremo insieme a Ted e Marshall "500 Miles". Fox How I Met Your Mother sarà l'occasione perfetta per "sedersi" di nuovo al tavolo del MacLaren's Pub, per rivivere dalle origini la ricerca infinita dell'amore di Ted, le conquiste e le scommesse di Barney, la creazione della famiglia di Marshall e Lily, il processo di "americanizzazione" di Robin e le sue esilaranti performance canore. La serie nel corso degli anni ha vinto cinque Emmy Awards e cinque People's Choice Awards.

'How I Met Your Mother', in basso una delle scene cult