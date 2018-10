I Bastardi di Pizzofalcone 2, le anticipazioni della quarta puntata

Torna su Rai 1 la fortunata fiction "I bastardi di Pizzofalcone", ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sei puntate per la regia di Alessandro D'Alatri, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini nei panni dei protagonisti. Nel cast Antonio Folletto, Tosca d'Aquino, Simona Tabasco, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena lansiti, Luigi Petrucci e Matteo Martari.

I Bastardi si sono rivelati un'ottima squadra e il commissariato di Pizzofalcone, a Napoli, è ora operativo a tutti gli effetti. Nonostante il successo professionale, però, nella vita privata, i sette poliziotti restano 'anime inquiete'. E proprio sull'ispettore Lojacono graverà un forte sospetto, il peggiore di tutti.

I bastardi di Pizzofalcone 2, quarta puntata: le anticipazioni

Nell'episodio dal titolo "Tango", il cadavere di Roberta De Angelis giace a terra in mezzo alla pista da ballo. La donna è supina, capelli sciolti e sul petto una macchia scura di sangue: un fermacapelli d'argento ha come forma due ballerini di tango. Se ne sta piantato all'altezza del cuore. Accanto a lei, riversi sul pavimento, dei tulipani gialli e un portafiori. Come un giro di tango questa indagine scava nei meandri della passione. Ma cosa si cela dietro la passione?