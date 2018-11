I Bastardi di Pizzofalcone 2, le anticipazioni della quinta puntata

Torna su Rai 1 la fortunata fiction "I bastardi di Pizzofalcone", ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sei puntate per la regia di Alessandro D'Alatri, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini nei panni dei protagonisti. Nel cast Antonio Folletto, Tosca d'Aquino, Simona Tabasco, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena lansiti, Luigi Petrucci e Matteo Martari.

I Bastardi si sono rivelati un'ottima squadra e il commissariato di Pizzofalcone, a Napoli, è ora operativo a tutti gli effetti. Nonostante il successo professionale, però, nella vita privata, i sette poliziotti restano 'anime inquiete'. E proprio sull'ispettore Lojacono graverà un forte sospetto, il peggiore di tutti.

I bastardi di Pizzofalcone 2, quinta puntata: le anticipazioni

Nell'episodio dal titolo "Souvenir", un uomo privo di documenti e cellulare viene ritrovato in un cantiere della metropolitana. E' stato aggredito e percosso, in coma, viene trasportato all'ospedale senza che nessuno sia riuscito a parlargli. I Bastardi riescono faticosamente a risalire alla sua identità: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheìmer. Ce n'è abbastanza per una indagine sentimentale fra passato e presente, una appassionante storia d'amore tra Napoli e una malinconica Sorrento fuori stagione.