I Bastardi di Pizzofalcone, via libera per la terza serie

Finale apertissimo quello della seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Un'esplosione nel ristorante di Letizia, mentre i protagonisti sono a tavola, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso (e anche con un po' di amaro in bocca).

Buone notizie per i fan della fiction campione di ascolti, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, e in onda su Rai 1. La terza serie è già in fase di lavorazione, come ha fatto sapere il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta all'Ansa: "E' già in preparazione lo sviluppo della terza serie, che tornerà a mostrare i nostri protagonisti, tra cui va annoverata una Napoli inedita e piena di umanità".

"Grazie alla forza delle storie nate dall'invenzione straordinaria di Maurizio De Giovanni - ha spiegato ancora Andreatta - alla bravura e generosità di tutto il cast a partire da Alessandro Gassmann e all'elegante regia di Alessandro D'Alatri, la serie ha ottenuto un gradimento del pubblico che si è manifestato trasvelsalmente, e in particolare tra il pubblico con alto livello di istruzione con oltre il 28% di share".

Sarebbe una follia rinunciare a una fiction con una media di ascolto di 5 milioni e mezzo di telespettatori a puntata, ma soprattutto sarebbe una grande delusione per il pubblico sempre più affezionato ai protagonisti e alle loro storie personali, punto di forza di questa serie, oltre ai suoi lati noir e polizieschi.