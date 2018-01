I Fatti Vostri: Paolo Fox, nuova frecciata in diretta ai conduttori

Inizio dell'anno con polemica per I Fatti Vostri. Nella puntata in onda stamattina, 3 gennaio 2017, l'astrologo Paolo Fox ha ringraziato il pubblico per il successo riscontrato dal tradizionale oroscopo di inizio anno, senza però risparmiare una frecciatina diretta ai "coinquilini" del programma mattutino di Rai 2.

Il siparietto è andato in onda al momento dell'ingresso di Fox in studio: "Vi posso dire grazie? A me non l'hanno detto, ma io lo dico a voi - ha esordito l'amato volto tv rivolto ai telespettatori - Grazie, grazie per gli ascolti del primo, perché eravate veramente tanti, è stato un record per la rete. Ho ricevuto da parte vostra tanto affetto". La stoccata non è sfuggita ai presenti Demo Morselli, Giò Di Tonno, Laura Forgia e Umberto Broccoli. Proprio quest'ultimo, infatti, ha cercato, con diplomazia, di spegnere le tensioni sul nascere: "Anche da parte nostra", ha precisato. Secca la replica: "Lo immaginavo".

Non è la prima volta che Fox è protagonista di uno sfogo in diretta. Già lo scorso anno, l'astrologo era stato al centro di un alterco con il conduttore Giancarlo Magalli. Non solo, nel 2016 aveva lamentato scarsa attenzione da parte dei conduttori durante la lettura del suo oroscopo.