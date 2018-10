"I Medici", al via la seconda stagione su Lorenzo il Magnifico

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, "I Medici". Figura centrale Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del Rinascimento italiano.

Anche questo nuovo progetto è stato realizzato all'insegna dell'altissima qualità, una cura del dettaglio che ha riguardato ogni aspetto della produzione: dalla scrittura alla regia, dalle scenografie nei luoghi originali ai costumi, fino ad arrivare alla colonna sonora firmata ancora una volta da Skin e Paolo Buonvino. Un grande investimento editoriale che nasce sulla scia dei sette milioni di spettatori con una media share del 27,7% che hanno seguito gli episodi della prima serie andati in onda due anni fa sempre su Rai1. "Medici – Lorenzo il Magnifico" è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, Altice Group, distribuita da Beta Film e prodotta da Luca Bernabei e Frank Spotnitz.

La serie è ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, per la regia di Jon Cassar e Jan Maria Michelini. Gli otto episodi da 50 minuti ciascuno andranno in onda su Rai1 a partire da martedì 23 ottobre per un totale di 4 prime serate. Da giovedì 18 su Rai Play sarà invece possibile vedere in anteprima i primi due episodi.

Con una narrazione ritmica, coinvolgente, piena di colpi di scena vengono messe in risalto le appassionanti dinamiche politiche ed economiche della Firenze del Quindicesimo secolo, uno dei periodi storici più importanti per la cultura del mondo intero, mettendo a fuoco in particolare la vicenda di Lorenzo, il terzo della dinastia dei Medici, un uomo tanto illuminato da essere appunto consegnato ai posteri con il celebre appellativo de "il Magnifico".

A rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina, un cast internazionale d'eccezione: Daniel Sharman, che vestirà i panni di Lorenzo De' Medici, Bradley James, Sarah Parish, Alessandra Mastronardi, Julian Sands, Matteo Martari, Synnøve Karslen, Aurora Ruffino, Matilda Lutz, Guido Caprino, Charlie Vickers, Sebastian De Souza, Callum Blake, Jack Bannon, Jacob Fortune Lloyd, Tam Mutu, Miriam Dalmazio, Alessio Vassallo. Con la partecipazione di Filippo Nigro nel ruolo di Luca Soderini, Annabel Scholey in quello di Contessina De' Medici, Raoul Bova nei panni di Papa Sisto IV e Sean Bean in quelli di Jacopo Pazzi.