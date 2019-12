I Medici, le anticipazioni dell'ultima puntata

Ultimo appuntamento, mercoledì 11 dicembre in prima serata Rai1, con 'I Medici - Nel nome della famiglia', per la regia di Christian Duguay.

Nel cast internazionale, chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina, Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca de' Medici. In alcuni flashback rivediamo ancora Bradley James il cui personaggio, il fratello di Lorenzo, Giuliano de' Medici, è stato assassinato nel Duomo di Firenze nella congiura ordita dalla famiglia dei banchieri de' Pazzi.

Nella nuova stagione tante new entry italiane e internazionali, da Francesco Montanari, che nei panni del Savonarola avrà un ruolo di rilievo nei nuovi episodi, così come Neri Marcorè che darà il volto al Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV interpretato da John Lynch. A Giorgio Marchesi è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi suo nuovo consigliere.

'I Medici', terza puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, 'Anime perdute', Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, denuncia la sua uccisione e accusa apertamente Lorenzo, che però continua a negare. Clarice, che ha scoperto di essere incinta e spera in un nuovo inizio per lei e il marito, comincia tuttavia a sospettare la verità. Con il peggiorare del suo stato di salute, Lorenzo promette la mano della figlia Maddalena al figlio del Papa, per portare avanti la sua strategia di controllo sulla Santa Sede. Ciò comporta una rottura definitiva con Clarice, la cui morte improvvisa getta Lorenzo nella disperazione. Il popolo è sempre più condizionato dalle prediche di Savonarola, che rischiano di portare alla fine il dominio dei Medici su Firenze.

Nel secondo episodio, 'Il destino della città', in lutto per la perdita di Clarice, Lorenzo si lascia convincere da Bernardi che l'unica soluzione per non perdere tutto sia uccidere Savonarola, il cui seguito si fa sempre più grande. Il frate ormai predica apertamente il rovesciamento dell'ordine costituito per fondare una nuova Gerusalemme. Il piano di Lorenzo è pronto e gli assassini reclutati, ma il figlio Piero, amico di Tommaso Peruzzi, comunica le intenzioni del padre a Savonarola, mettendo a rischio la vita del genitore e della famiglia.