‘I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia’, su Rai Uno la diretta condotta da Amadeus

Lotteria Italia 2018, i possessori dei biglietti acquistati si mettano comodi, perché manca davvero poco all’estrazione di quelli più fortunati.

Sabato 6 gennaio 2018, durante il programma in onda dalle 20.35 su Rai Uno ‘I Soliti Ignoti’ condotto da Amadeus, si assisterà in diretta allo svelamento dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

‘I Soliti Ignoti’, lo speciale sull’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia 2018

Il game show di Rai Uno condotto da Amadeus ogni giorno, dal lunedì al venerdì, guida le indagini del concorrente che, per vincere il montepremi in palio di 250mila euro, deve utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione e abbinare a ognuno degli otto “ignoti” presenti in studio la giusta identità.

Quella del 6 gennaio 2018, legata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, sarà una serata speciale, la seconda dopo quella del 23 dicembre, dedicata alla conclusione della maratona di Telethon.