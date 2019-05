Uomini e Donne, il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo non s'ha da fare | VIDEO

(Nel video in alto, l'addio definitivo tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne)

Questo "ritorno di fiamma" non s'ha da fare. C'hanno provato, Ida e Riccardo, a guardarsi di nuovo negli occhi e ricominciare, ma neanche un "cupido" d'eccezione come Maria De Filippi è riuscita a farli riconciliare. "Pensavo di trovarti in un altro modo, di ricominciare in un altro modo", ha detto lui, che aveva richiamato la Dama a 'Uomini e Donne' otto mesi dopo il loro addio. E lei non ha potuto far altro che constatare la situazione ed abbandonare lo studio. In lacrime: "Non sono qui ad elemosinare amore".