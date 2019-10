Alle Iene arriva una conduzione tutta al femminile con Nina, Roberta e Veronica

"Stasera alle Iene il nuovo trio! In bocca al lupo alle nostre iene Nina, Veronica e Roberta che oggi debutteranno alla conduzione! Una puntata tutta ricci ed energia, non vediamo l'ora". Così poco fa su Instagram la redazione delle Iene ha ufficializzato la nuova conduzione del giovedì sera. Tre donne, ovvero le inviate Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, saranno timoniere dell'edizione cominciata martedì nel ricordo di Nadia Toffa. Al timone del martedì restano invece Nicola Savino ed Alessia Macuzzi. L'appuntamento è come sempre alle 21.25 su Italia Uno.

Ed è proprio Alessia a fare il primo in bocca al lupo alle ragazze. "Daje tutta", scrive dal suo profilo Instagram. Emozionata Nina Palmieri: "Stasera le sorelle Occhi di gatto conducono Le Iene (con una quarta sorella sempre presente!) - scrive ricordando Toffa, ex conduttrice scomparsa ad agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro - Sono felice di avere Roberta e Veronica al mio fianco (soprattutto nei balletti!). Tanta merda a noi! #ansia". "Stasera - scrive invece Roberta - con due ricciole stupende e fortissime e con un’amica speciale che ci aiuterà da lassù, condurremo le iene. Solo ricci e sorrisi, tanti cuori".