Il Cantante Mascherato, le anticipazioni della finale

Ci siamo. Questa sera tutti i misteri de Il Cantante Mascherato saranno svelati. Grande attesa per la finalissima del talent game show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il pubblico a casa - tramite televoto - e una giuria d'eccezione, composta da Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti, giudicheranno le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. Ai giurati il difficile compito di capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Il totonomi giunti alla puntata finale si fa sempre più avvincente e, mentre alcune identità sono state svelate, ben cinque i personaggi sono ancora avvolti nel mistero: il Mostro, l'Angelo, il Leone, il Mastino e il Coniglio.

Il Cantante Mascherato, anticipazioni della finale

La finalissima si aprirà con lo spareggio tra due maschere amatissime dal pubblico e dalla Giuria: Mastino e Mostro, il televoto decreterà chi dei due passerà alla manche successiva. A seguire due duelli fra le maschere già finaliste Coniglio vs Angelo e Leone che sfiderà il personaggio risultato vincente dalla sfida tra Mastino e Mostro. Queste due manche saranno giudicate da Giuria e Social attraverso un voto combinato e, al termine di ogni sfida, il pubblico conoscerà finalmente la vera identità celata dagli spettacolari costumi indossati dai personaggi. Un trio d’eccezione composto da: Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli regaleranno al pubblico un grande momento di spettacolo. Solo quando verrà decretato il verdetto finale, si scoprirà il vincitore di questa prima edizione del Cantante Mascherato, ma soprattutto chi si nasconde dietro le ultime due maschere in gara.

Tutto sul Cantante Mascherato

“Il Cantante Mascherato”, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo internazionale. Vi ricordiamo che gli otto cantanti coinvolti nella versione italiana possono vantare complessivamente: 46 partecipazioni al Festival di Santerno e, di queste, 5 vittorie alla prestigiosissima kermesse canora, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, ben 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive.