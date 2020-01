'Il Cantante Mascherato', Milly Carlucci: "Rai1 ha avuto molto coraggio a darci spazio" | VIDEOINTERVISTA

Sbarca in Italia, su Rai1, 'Il Cantante Mascherato', format sudcoreano che ha fatto il giro del mondo riscuotendo un successo straordinario. "Uno show rivoluzionario" conferma Milly Carlucci, al timone del programma che ha per protagonisti 8 personaggi famosi nascosti dietro maschere.

"Spero che piaccia a tutto il pubblico - ha dichiarato ai microfoni di Today a margine della conferenza stampa -. Le maschere ci intrigano, dentro ci sono dei personaggi molto famosi e il gioco è quello di smascherarli". Cast top secret che conosce solo lei e pochissime altre persone: "Sono stati scelti in base alla loro fama. Quando li ascolti cantare ti verrà una suggestione e come fai a riconoscere questa persona se non è realmente conosciuta dal pubblico? Il primo criterio con cui li abbiamo scelti è la fama, poi la loro voglia di giocare".

Grande fiducia nei suoi confronti da parte dei vertici Rai: "Rai1 ha avuto molto coraggio a darci spazio. Io per mia natura amo fare esperimenti e trovare cose nuove, ma deve essere anche la rete a volerlo, non basta il mio coraggio". L'obiettivo è arrivare a una serialità come per Ballando con le stelle? Milly non ha dubbi: "Il primo obiettivo è di divertirvi e farvi sorridere, se poi riusciamo a diventare un programma di lunga serialità ben venga".