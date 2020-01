Il Cantante Mascherato, svelata la prima maschera: sui social impazza il totonomi

La prima maschera è stata svelata. A nascondersi nell'Unicorno era Orietta Berti, che ha sfidato nel duello finale il Mastino e perso al televoto. "E' stata dura - ha commentato sotto il tutone a fine puntata - Avevo ancora tante canzoni e mi dispiace che sia finita qua".

L'esordio del Cantante Mascherato, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, è stato un gran successo. Boom di interazioni sui social, dove impazza il totonomi. Al Bano, Valerio Scanu e Arisa vanno per la maggiore, ma qualcuno azzarda anche Emanuela Aureli - sotto la maschera del Pavone - e Alessandro Greco nei panni del Mastino. Bisognerà aspettare altre tre puntate per scoprire la verità.

"Che emozione! Non provavo da anni un batticuore così. E' stato tutto nuovo, strano, mi devo ancora riprendere" ha commentato a fine puntata la padrona di casa. Una scommessa per lei, e per Rai1, un format del genere. Il Cantante Mascherato è nato in Corea del Sud e ha poi fatto il giro del mondo, riscuotendo un successo straordinario nella scorsa stagione televisiva.