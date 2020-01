Il Cantante Mascherato, svelata l’identità del Barboncino eliminato nella seconda puntata

La seconda puntata de ‘Il Cantante Mascherato’ in onda venerdì 17 gennaio in prima serata su Rai Uno ha rivelato l’identità della maschera del Barboncino, sotto la quale si nascondeva Arisa.

Dopo aver cantato ‘Rolling on the river' e ‘Think', la cantante celata dal pesante costume è stata eliminata nella sfida contro il Mastino: “Mi avete beccata subito”, è stato il suo commento: “Sotto la maschera è tutto più facile”. “Non era facile nascondere la potenza vocale di Arisa”, ha affermato Milly Carlucci che ha invitato l’artista ad esibirsi nella prossima serata dello show che – ricordiamo – è basato su un format nato in Corea del Sud e poi diffuso nel resto del mondo con un successo straordinario.

Il Cantante Mascherato, le maschere rmaste in gara

Il ‘Barboncino’ Arisa è stata la seconda maschera del programma 'Il Cantante mascherato' svelata ai telespettatori. Nella prima puntata è toccato all’ ‘Unicorno’ Orietta Berti mostrarsi senza l’ingombrante costume che celava le sue fattezze. Ora in gara restano il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo e il Pavone, le cui esibizioni saranno votate da una giuria in studio (composta da Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Patty Pravo) e dal pubblico da casa che esprimerà le proprie preferenze ipotizzando i nomi dei personaggi che si celano sotto le maschere. Alla fine della puntata, chi otterrà il punteggio più basso verrà eliminato, così da svelare la sua reale identità.