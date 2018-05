Rai, Vanessa Incontrada è il Montalbano-bis: oltre 7 milioni per "Il Capitano Maria"

Montalbano trema, ma la Rai esplode di gioia. Se finora la storica serie tv con Luca Zingaretti, ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, non aveva rivali nei palinsesti tv, ecco il primo avversario degno di nota, anche se si gioca sempre in casa. "Il Capitano Maria", la nuova fiction con Vanessa Incontrada in onda il lunedì sera su Rai 1 - proprio al posto del famoso Commissario siciliano - è già un clamoroso successo.

7 milioni e 32 mila telespettatori, con uno share del 28,5%, per la prima puntata. Un esordio straordinario per il capitano dei Carabinieri - interpretato dall'attrice spagnola - diviso tra famiglia e lotta al crimine, che promette di diventare presto una nuova icona della tv.

"Siamo riusciti a portare in prima serata una storia di grande valore che Vanessa Incontrada ha saputo interpretare con la sua umanità straordinaria - ha spiegato entusiasta il direttore generale Rai, Mario Orfeo - E' un successo per il Servizio pubblico che ancora una volta racconta l'Arma dei Carabinieri in modo originale, attraverso personaggi in cui il grande pubblico riesce a immedesimarsi pienamente. L'Azienda ha dato prova, ancora una volta - conclude - di saper promuovere storie e linguaggi innovativi, senza dimenticare la tradizionale capacità di parlare a tutti, tratto distintivo delle fiction Rai".

Incredula Vanessa Incontrada, che su Instagram ha ringraziato il pubblico con un sorridente selfie: "Mi avete insegnato a sognare".

Gli ascolti tv di lunedì 7 maggio

Rai 1, 7.032.000 spettatori (share 28.5%) per "Il Capitano Maria";

Rai 2, 1.343.000 spettatori (share 5.5%) per "Attacco al Potere";

Rai 3, 1.942.000 spettatori (share 7.7%) per "Report";

Canale 5, 1.718.000 spettatori (share 8.3%) per "Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza";

Italia 1, 1.295.000 spettatori (share 5.4%) per "Una ragazza e il suo sogno";

Rete 4, 1.351.000 spettatori (share 5.6%) per "Altrimenti ci arrabbiamo";

La7, 482.000 spettatori (share 2.3%) per "Atlantide";

Tv8, 369.000 spettatori (share 1.5%) per "Lo Spaccacuori";

Nove, 316.000 spettatori (share 1.3%) per "Il Divo"