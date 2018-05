"Il Capitano Maria", le anticipazioni della prima puntata

Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri che torna dopo anni nella sua città, un porto del sud Italia, ma è anche una madre che ha perso il marito in circostanze drammatiche ed è costretta a crescere due figli da sola. Riccardo ha 9 anni, Luce quasi 18, irrequieta e ribelle, finita in un giro di amicizie sbagliate. Per questo Maria decide di lasciare la grande città e accettare il trasferimento, in provincia. Torna indietro e prova a scoprire, dieci anni dopo, la verità sulla morte del marito.

Quattro puntate - la prima lunedì 7 maggio, alle 21:25 su Rai 1 - in cui Vanessa Incontrada dà vita a un personaggio complesso, un investigatore sui generis: sensibile ed energica, paziente, empatica, sempre sull'orlo di un possibile cedimento, eppure statuaria nella sua fermezza.

"Il Capitano Maria", prima puntata: le anticipazioni

Dieci anni dopo essere andata via, Maria Guerra, capitano dei Carabinieri, torna nella sua città, un bellissimo porto del sud Italia. Non lo fa per la carriera: a spingerla a lasciare Roma è stata la sua primogenita, Luce, di quasi 18 anni, irrequieta e ribelle, finita in un giro di amicizie sbagliate. Maria spera che la vita di un comando di provincia le lasci finalmente il giusto spazio per fare la madre, non solo di Luce, ma anche del figlio più piccolo, Riccardo, 9 anni. Ma c'è un altro motivo per tornare. Dieci anni prima in quella città suo marito, un magistrato del Tribunale dei Minori, ha perso la vita. Maria non sa perché, ma dentro di sé quella morte non l'ha mai accettata. Non pensa che sia stato un incidente, ma che la morte del marito nasconda qualcosa. I propositi di una vita più tranquilla, però, durano lo spazio di un pensiero. Il primo giorno di lavoro del capitano Guerra vede pesare sulla città la minaccia di un brutale attentato, che mette in pericolo i suoi stessi figli.

Nel secondo episodio Maria indaga sull'attentato. Tutti gli indizi fanno pensare che l'autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il capitano comprende che, invece, la verità è molto più complessa. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante per salvare la scuola? Il tenente Enrico Labriola sospetta che la ragazza sia un'hacker che opera nel web profondo, e indaga in segreto su di lei, ma riesce a dialogare solo con il suo avatar, un'immagine di fuoco che non rivela nulla di quello che Annagreca sa. Il vecchio Patriarca, intanto, muore durante un intervento chirurgico al quale partecipa il figlio del boss, Tancredi, un chirurgo che odia il padre e ha cercato di allontanarsi dall'eredità mafiosa della famiglia, ma che ora è costretto a tornare a prendervi parte. Intanto Maria, spinta dallo zio Vittorio, incontra Santina, una veggente, che conosce molti segreti della città. Santina le rivela con ambigue parole che dietro a quanto sta accadendo in città, c'è un segreto che riguarda la morte del marito di Maria.