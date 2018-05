"Il Capitano Maria", esplode la polemica: la scena incriminata

E' partita col botto la nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada, "Il Capitano Maria", ma a pochi giorni dall'esordio esplode la polemica. La prima puntata, in cui la squadra di Carabinieri capitanata dall'attrice spagnola ha sventato un attentato terroristico e salvato la vita a centinaia di studendi in una scuola, ha stregato oltre 7 milioni di telespettatori ma ha fatto anche storcere il naso a qualcuno.

L'Associazione Solo Dirigenti, di cui fanno parte i presidi scolastici, ha scritto una lettera al Miur per protestare contro il modo in cui la fiction ha descritto il preside dell'istituto minacciato da una bomba. La scena contestata è quella in cui l'uomo, terrorizzato da quanto sarebbe potuto accadere, chiede al Capitano Maria di poter lasciare subito la scuola - senza aspettare l'evacuazione dei ragazzi - dandole il "permesso" di mettere in salvo prima i suoi figli. Proposta rifiutata dal Capitano, che però gli permette di abbandonare l'edificio.

"Esprimo forti perplessità in merito alla fiction 'Il Capitano Maria' - ha scritto il presidente dell'associazione Alessandro Turchi, come riporta TvBlog - Mi faccio interprete dei sentimenti di rabbia e disappunto che mi sono stati partecipati da tanti colleghi, per il fatto che ancora una volta la figura del dirigente scolastico appare messa in luce in modo negativo: un preside anziano, pavido, inetto ed incapace di trovare soluzioni dinanzi ai pericoli, una figura che non corrisponde affatto al ruolo degli attuali dirigenti scolastici, che hanno grandi responsabilità e gestiscono situazioni molto complesse".

Una descrizione superficiale, secondo Turchi, che non avrebbe preso minimamente in considerazione le più note normative in vigore: "Il preside, oggi dirigente - ha spiegato - in qualità di datore di lavoro e responsabile della sicurezza secondo il Dlgs.81/2008, sarebbe stato anche responsabile della presenza dell'ordigno nella scuola, e quindi perseguibile, penalmente, per culpa in vigilando; di sicuro, oltre che per una motivazione etica e deontologica, avrebbe avuto interesse professionale a salvare tutti. Ancora più triste la riflessione che, essendo questa fiction trasmessa dalla prima rete Rai, è stata seguita da un folto pubblico che comprende, in larga parte anche i nostri utenti e le loro famiglie".

Una scena considerata "irreale, diseducativa e lesiva". Ormai la frittata è fatta, ma l'Associazione lancia un consiglio alla Rai: "Tenere seminari, anche gratuiti, in cui si spiega ai registi e agli sceneggiatori cosa sia la scuola oggi e in cosa consista il lavoro del dirigente scolastico".