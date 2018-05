"Il Capitano Maria", le anticipazioni della seconda puntata

Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri che torna dopo anni nella sua città, un porto del sud Italia, ma è anche una madre che ha perso il marito in circostanze drammatiche ed è costretta a crescere due figli da sola. Riccardo ha 9 anni, Luce quasi 18, irrequieta e ribelle, finita in un giro di amicizie sbagliate. Per questo Maria decide di lasciare la grande città e accettare il trasferimento, in provincia. Torna indietro e prova a scoprire, dieci anni dopo, la verità sulla morte del marito.

Quattro puntate - la seconda lunedì 14 maggio, alle 21:25 su Rai 1 - in cui Vanessa Incontrada dà vita a un personaggio complesso, un investigatore sui generis: sensibile ed energica, paziente, empatica, sempre sull'orlo di un possibile cedimento, eppure statuaria nella sua fermezza.

"Il Capitano Maria", seconda puntata: le anticipazioni

Maria continua a indagare senza sosta sull'attentato. Tutto fa pensare che l'autore sia il vecchio boss Vito Patriarca, ma il capitano comprende che sotto c'è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante per salvare la scuola? Il tenente Enrico Labriola sospetta che la ragazza sia una hacker che opera nel web profondo, e indaga in segreto su di lei, ma riesce a dialogare solo con il suo avatar, una immagine di fuoco che non rivela nulla di quello che Annagreca sa.

Il vecchio Patriarca intanto muore sotto i ferri durante un'operazione condotta dal figlio Tancredi, un chirurgo che odia il padre e ha cercato di allontanarsi dall'eredità mafiosa della famiglia, ma che ora è costretto a tornare a prendervi parte. Intanto Maria, spinta dallo zio Vittorio, incontra Santina, una veggente, che conosce molti segreti della città. Santina le rivela con ambigue parole che dietro a quanto sta accadendo in città, c'è un segreto che riguarda la morte del marito di Maria.