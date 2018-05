Il Capitano Maria, le anticipazioni dell’ultima puntata

Grande attesa per l’ultima puntata del Capitano Maria, la fiction in onda su Rai Uno che per quattro settimane ha tenuto incollati allo schermo milioni di affezionati telespettatori.

Dopo l’ennesimo ottimo risultato registrato ieri in termini di share, l’appuntamento per il gran finale della serie interpretata da Vanessa Incontrada è per stasera 22 maggio, in concomitanza con la sesta puntata del Grande Fratello che, su Canale 5, pure promette grandi colpi di scena, nuovi ingressi nella casa ed eliminazioni.

Il Capitano Maria, la trama

Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri che torna dopo anni nella sua città, un porto del sud Italia, ma è anche una madre che ha perso il marito in circostanze drammatiche ed è costretta a crescere due figli da sola. Riccardo ha 9 anni, Luce quasi 18, irrequieta e ribelle, finita in un giro di amicizie sbagliate. Per questo Maria decide di lasciare la grande città e accettare il trasferimento, in provincia. Torna indietro e prova a scoprire, dieci anni dopo, la verità sulla morte del marito.

Il Capitano Maria, anticipazioni quarta e ultima puntata

Maria, anche grazie all’aiuto di Dario Ventura con cui è nato un sentimento, cerca di combattere la malattia del piccolo Riccardo e degli altri bambini che sono stati contagiati dai materiali illegali stivati nei container dei Patriarca.

Intanto si prepara il matrimonio tra Annagreca e Tancredi Patriarca, imposto dal misterioso “Svedese”, che guida la multinazionale che gestisce i traffici illegali del porto. Quell’unione dovrebbe essere un mezzo per assicurare la pax mafiosa tra i Patriarca e i giovani ribelli, ma sia la hacker, sia i Patriarca hanno altri obiettivi…