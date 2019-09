Il Collegio 4 riparte dal 1982, conduce Simona Ventura (con Niccolò Bettarini)

Al via martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2 la quarta edizione de “Il Collegio”, il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Il programma - un inedito esperimento televisivo e sociale realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group, quest’anno catapulterà 20 studenti nel 1982, un anno in cui molti dei loro genitori - probabilmente - frequentavano la scuola media. Come si troveranno questi adolescenti nati negli anni 2000 nei panni che furono di mamma e papà? A fare da voce narrante Simona Ventura, che in sei puntate racconterà la vita dei 20 studenti: 10 ragazze e 10 ragazzi. I sogni, le debolezze, i tic tipici di questa generazione appaiono amplificati dal confronto con un mondo estraneo che, come ogni anno, aiuterà i protagonisti a crescere scoprendo cose nuove su sé stessi.

Il Collegio arriva su piattaforme digitali e in libreria

Il racconto non sarà però solo televisivo: in contemporanea con la messa in onda, sulle piattaforme digitali Rai2 sarà possibile seguire “Il Collegio Off”, un format web itinerante in cui l’influencer e youtuber Valeficent e l’esordiente Niccolò Bettarini andranno alla ricerca degli ex alunni della passata edizione da intervistare.

Altra novità di quest’anno sarà che nello stesso giorno di messa in onda, il Collegio sarà anche in libreria, con un libro illustrato edito da Rai Libri, dove i fan troveranno le storie dei loro beniamini e tutte le curiosità, i retroscena e le notizie inedite sulla trasmissione.

Il Collegio, il format

Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica della terza stagione, Il Collegio è diventato l’evento tv più atteso tra i giovani. Le adesioni sono raddoppiate rispetto a quelle dello scorso anno: più di 22 mila ragazzi si sono iscritti ai provini, dimostrandosi pronti ad affrontare un viaggio nel tempo, seppur televisivo.

In tutte le precedenti edizioni “Il Collegio” si è affermato come un programma vincente sia in termini di linguaggio sia per la sua capacità di intercettare un target particolarmente esigente e tradizionalmente poco attratto dalla Tv generalista come quello dei teenagers.

Il Collegio, dal format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti, è un programma realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). È un programma di Luca Busso; scritto con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Matteo Corfiati, Piera Sorrentino; con la regia di Fabrizio Deplano.

Dove è girato Il Collegio

Il set del programma è anche quest’anno il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. La struttura, nata nel 1579 per volontà di San Carlo Borromeo, funzionava come collegio maschile e femminile e come istituto scolastico per i semi-convittori e per gli studenti esterni. Erano presenti circa 1.000 studenti di cui 700 vivevano all’interno. Tra gli studenti più noti ci fu anche Papa Roncalli.