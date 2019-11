Il Collegio, le anticipazioni dell'ultima puntata: gli esami finali e la rivincita della Petolicchio

Sta per finire l'avventura nel 1982 dei 20 protagonisti de 'Il Collegio 4'. Martedì 26 novembre, alle 21.20 su Rai2, la sesta e ultima puntata ricca di sorprese e grandi emozioni.

Il Preside aprirà la settimana degli esami con una piacevole sorpresa, ovvero l'annuncio della festa di fine anno a tema horror. Prima, però, i collegiali dovranno studiare per superare gli esami, scritti e orali: il programma li aspetta in cortile. Spazio come sempre anche per le emozioni, grazie alla lezione del Prof. Maggi su Sandro Pertini e il suo appello ai giovani. Nelle lezioni di ripasso, come sempre accade, gli studenti si improvviseranno professori, per spiegare alla classe quello che hanno imparato (o dovrebbero aver imparato), e la Prof. Petolicchio si prenderà una piccola e divertente rivincita.

Gli esami riserveranno alcune sorprese, e non tutti i genitori potranno essere ugualmente orgogliosi dei loro figli. La festa di fine anno delle scuola, in pieno 1982, sarà molto emozionante per i ragazzi e le loro famiglie che finalmente si rincontreranno.