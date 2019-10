'Il Collegio 4', le anticipazioni della prima puntata

Parte martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai2 'Il Collegio', il docu-reality, arrivato alla quarta edizione, divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti.

Dopo l'exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma catapulterà 20 studenti nel 1982. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, i favolosi Anni '80, anni in cui molti dei loro genitori probabilmente frequentavano la scuola media.

Tra le novità di questa stagione Simona Ventura ad arricchire il racconto attraverso i suoi ricordi e le sue emozioni legate a quel momento storico. Un viaggio attraverso il decennio che ha segnato intere generazioni dal punto di vista musicale, sportivo, dello stile e del make-up, ma anche nell'ambito tecnologico, televisivo e cinematografico. Un periodo in cui la scuola è divenuta più inclusiva e si è aperta alla nuova cultura giovanile, anche grazie all'introduzione dell'informatica.

Il Collegio 4, 20 studenti nel 1982

Gli studenti de 'Il Collegio' si troveranno ad avere a che fare con il Commodore 64, il primo computer ad entrare nelle case di molti Italiani, come pure con il VHS, che permise a molti di improvvisarsi registi senza i costi e le complicazioni del vecchio Super8. Gli '80 sono gli anni che ci hanno regalato anche l'aerobica, la breakdance e la Urban Art: novità che entrano nel curriculum degli studenti, che le scopriranno con lo stesso stupore dei loro coetanei del 1982. Nell'anno in cui l'Italia è diventata Campione del Mondo, 'Il Collegio' non può resistere alla tentazione di avere una propria squadra di calcio e mettere alla prova lo spirito agonistico degli studenti. Infine, la diffusione del video musicale e il successo planetario di Michael Jackson li motiveranno a cimentarsi in forme di ballo lontanissime da quelle dei loro predecessori degli anni '60.

Al termine del percorso, i ragazzi saranno chiamati come sempre a sostenere l'esame per l'ottenimento della licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell'esito dell'esame, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in collegio.

Il Collegio 4, prima puntata: le anticipazioni

Nella prima puntata i 20 studenti arriveranno al collegio e varcheranno il cancello che li condurrà indietro nel tempo: i sorveglianti li condurranno in aula magna dove li attende la prima prova, il test di ingresso. Solo gli studenti più meritevoli conquisteranno la divisa del Collegio: per qualcuno la gioia di intraprendere questa nuova avventura verrà rovinata dalla paura di restarne fuori. E' solo l'inizio di una settimana densa di emotività in cui non mancheranno i primi segnali di ribellione, per i quali il Preside si troverà costretto sin da subito a prendere provvedimenti.