Il Collegio, ultimo atto: i promossi e i bocciati della classe 1982

E’ finita martedì 26 novembre l’avventura scolastica e televisiva degli studenti de ‘Il Collegio’ che hanno affrontato gli esami finali a conclusione di un’esperienza che ha dato loro la possibilità di calarsi nell’anno 1982.

Tre sono stati i ragazzi che hanno temuto di non prendere il diploma, Sara Piccione, Asia Busciantella Ricci e Chiara Adamuccio, ma alla fine solo quest'ultima non ha avuto accesso agli orali, consapevole di essersi lasciata andare dopo l’espulsione del fidanzato Andrea Bellantoni. “Sinceramente me ne vergogno. Non mi sono messa molto sotto questi giorni… Ci tenevo molto a stare qui dentro con lui”, ha ammesso la ragazza che comunque non è stata allontanata dalla scuola e ha potuto passare l’ultimo giorno di scuola con il resto dei compagni.

Il Collegio 4: i bocciati dell’ultima puntata

Superati gli esami scritti, è stato il momento degli orali. Gli studenti che hanno sorpreso positivamente i professori con la loro preparazione stati Mario Tricca e Maggy Gioia. Tra i meno preparati, invece, Asia Busciantella Ricci che non ha saputo spiegare il significato della parola ‘nuora' e ha brancolato nel buio rispetto all’identità di Lady Diana.

Francesco Cardamone ha dato l'impressione di avere approcciato all'esame con estrema leggerezza: già messo in guardia dal preside sul compito svolto – “Non abbiamo capito cos’abbia scritto. Per fortuna sua ha fatto un discreto compito di matematica, e quindi lei è ammesso” – il ragazzo non si è impegnato come ci si aspettava agli orali, ha assunto un atteggiamento di sfida nei confronti dei commissari, e dunque è stato bocciato. Respinta anche Asia Busciantella e Martina Brondin che ha concluso il suo percorso con una scena muta e il rimprovero da parte dei commissari.

Roberta Maria Zacchero è stata ritenuta la migliore tra le allieve; Mario Tricca il migliore tra gli allievi.