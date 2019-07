‘Il Collegio’ torna su Rai Due: il commento di Magalli (sostituito da Simona Ventura)

Tra le novità dei palinsesti Rai della prossima stagione presentati nei giorni scorsi è spiccata la presenza importante di Simona Ventura, a cui è stata affidata la conduzione di ben quattro progetti divisi equamente nell’autunno 2019 e nella primavera del 2020. “Ci saranno due programmi fino a dicembre. Questi sono un programma nuovissimo la domenica su Rai2, dalle 12 alle 13 e la voce narrante de Il Collegio 4”, ha raccontato a TvBlog la conduttrice che nel reality di Rai Due, in onda da ottobre con la quarta edizione, prenderà il posto di Giancarlo Magalli.

Simona Ventura voce narrante de ‘Il Collegio’, il commento di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, ormai ex voce narrante de ‘Il Collegio’ che per tre stagioni ha raccontato la vicende degli studenti calati nell’atmosfera anni ’60, ha commentato su Facebook l’avvicendamento di Simona Ventura verso cui ha avuto parole di grande affetto e stima.

“Simona Ventura è brava, simpatica ed è un’amica. Sono felice che sia lei a fare la voce fuori campo nella prossima edizione de Il Collegio”, ha scritto il conduttore che a settembre tornerà al timone de 'I Fatti Vostri': “Il narratore è un testimone dei fatti che vengono raccontati, uno che oltre a narrarli li ha anche vissuti. Le prime tre edizioni sono state ambientate negli anni ‘60/‘70 ed i fatti che ho commentato (il dopoguerra, il boom economico, la contestazione, ecc,) li avevo tutti vissuti stando sui banchi di scuola”.

Magalli ha poi proseguito spiegando come l’arrivo di Simona Ventura sia confacente al naturale prosieguo del programma, quest’anno ambientato negli anni ’80: “Ora la quarta edizione sarà ambientata negli anni ‘80, periodo in cui io e la scuola eravamo ormai distanti, mentre Simona era ancora fresca di studi. Quindi sono certo che lo farà benissimo, aggiungendoci la sua verve e la sua allegria. Per me resterà una esperienza molto positiva e molto divertente: un tassello particolarissimo della mia carriera. Grazie a quelli che avevano apprezzato il mio lavoro ed un grande in bocca al lupo a Simona”.

Il Collegio, la quarta edizione

Il Collegio 4 sarà ambientato negli anni ‘80, precisamente nel 1982. Gli studenti dovranno sempre fare a meno dei social network e immergersi completamente nella realtà dell’epoca. Alla fine del mese tutto il gruppo sarà sottoposto ad un esame che premierà coloro i quali si saranno adattati meglio alle severe regole del collegio. Come spiega Davide Maggio, il programma verrà anticipato su RaiPlay dalla selezione dei collegiali che andranno a formare la classe del 1982 dell’ormai famoso Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco. La vera novità, invece, sarà Il Collegio in Famiglia, un docureality che andrà in onda in seconda serata, sempre su Rai 2, al termine di ogni puntata, quando protagonisti saranno i genitori dei concorrenti che all’epoca erano studenti sui banchi di scuola.