Il Collegio 4, tutti pazzi per la la sexy supplente Marilisa Pino | VIDEO

Al collegio la nuova settimana di lezioni si è aperta con l’assenza del Prof. Maggi e l’arrivo di un’affascinante supplente che ha fatto perdere la testa a tutti i ragazzi della classe. Si tratta di Marilisa Pino, insegnante di materie letterarie, 36enne originaria di Paternò (CT), tanto bella quanto severa. "Merita un dieci e lode", scherza George. "Crede di essere la Madonna scesa in terra", punzecchia invece Asia.

Tra gli altri episodi salienti dell'ultima puntata - in onda ieri in prima serata su Rai Due con un nuovo record di ascolti - l'espulsione di Djordjevic e Bellantoni per cattiva condotta, una lezione sull'uso delle telecamere VHS e l'arrivo di un ispettore scolastico Max Bruschi. Il prossimo appuntamento con il docu-reality che trasporta i ragazzi di oggi nel 1982 è per martedì 19 novembre.