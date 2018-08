Al via "Il Commissario Claudius Zorn", nuova serie tv poliziesca di Canale 5: anticipazioni

Lunedì 13 agosto, in prima serata, approda su Canale 5, in anteprima assoluta, il tv movie: “Il Commissario Claudius Zorn”. La collection poliziesca tedesca, composta da quattro puntate, è tratta dall’omonimo romanzo di Stephan Ludwig e racconta le indagini del commissario Claudius Zorn interpretato da Stephan Luca. Un tipo dal carattere molto difficile: spesso nervoso e scontroso, che non ama lavorare in team e non esterna mai i suoi veri sentimenti.

Il commissario Zorn, ha però un prezioso braccio destro, il collega Schroder (Axel Ranisch), a cui affida solitamente tutta la parte più noiosa del loro lavoro, ma insieme, sono formidabili a risolvere i casi più controversi.

"L'innocenza tradita", primo episodio: la trama

Il primo dei quattro tv movie s’intitola “L’innocenza tradita”. Un adolescente viene trovato morto nel bosco con la testa quasi recisa. Il ragazzo andava in bicicletta quando ha colpito un cavo d’acciaio fissato tra gli alberi. E’ subito chiaro che non si tratta di un incidente e le indagini puntano su quattro amici della vittima, ma immediatamente dopo il primo omicidio, se ne verifica un secondo e solo l’intervento tempestivo di Zorn ne impedisce un terzo. Indagando a fondo sui ragazzi, emerge presto una storia di abusi e pedofilia che coinvolge il pastore della chiesa locale, amico dei ragazzi. Sul suo computer vengono ritrovati numerosi video girati a bambini di tutte le età, tra cui ci sono gli indagati.