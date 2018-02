Colpaccio di Montalbano, sfiora gli 11 milioni ed è record in Rai

Come lui nessuno mai. Il Commissario Montalbano supera perfino Don Matteo e in Rai si prende il titolo del più visto di sempre. Il secondo nuovo episodio, andato in onda lunedì 19 febbraio, è stato seguito da 10 milioni e 816 mila telespettatori, per uno share del 42,8%.

Un ritorno attesissimo che sta portando grandi risultati. I nuovi episodi sono tratti dalle raccolte "Un mese con Montalbano" e "Gli arancini di Montalbano", se ne mancano ancora due all'appello.

Niente da fare per la concorrenza Mediaset con Il Segreto, visto da 2 milioni e mezzo di telespettatori, men che meno con i film andati in onda su Rete 4 e Italia 1.

Gli ascolti di lunedì 19 febbraio

Rai 1, 10.816.000 spettatori (share 42.8%) per "Il commissario Montalbano";

Rai 2, 356.000 spettatori (share 1.3%) per "Elezioni Politiche 2018 - Conferenza Stampa";

Rai 3, 770.000 spettatori (share 2.8%) per "Il 13° Guerriero";

Canale 5, 2.575.000 spettatori (share 10.3%) per "Il Segreto";

Italia 1, 1.698.000 spettatori (share 6.4%) per "Safe";

Rete 4, 900.000 spettatori (share 3.6%) per "Poliziotto Superpiù";

La7, 521.000 spettatori (share 2.1%) per "Speciale Atlantide - John e Jackie, i Kennedy segreti"