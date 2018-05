"Il Confine", le anticipazioni della prima puntata

Martedì 15 e mercoledì 16 maggio, in prima serata Rai 1, "Il confine". Una miniserie in due puntate, per la regia di Carlo Carlei, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz. Nel cast anche Stefano Dionisi, Fiorenza Tessari, Edoardo Purgatori, Roberto Chevalier, Alessandro Sperduti e la partecipazione di Fabrizia Sacchi, Johannes Brandrup e Massimo Popolizio.

La storia

Estate 1914. Tre amici triestini non ancora ventenni, alla soglia dell'esame di maturità, si ritrovano catapultati in trincea a vivere il feroce dramma della guerra. Accanto alle lacerazioni e alle brutture del conflitto, i tre ragazzi scopriranno anche l'amore, un sentimento forte e tenace, capace di sbocciare e crescere con coraggio anche tra le bombe, nonostante tutto.

"Il confine", prima puntata: le anticipazioni

Trieste, estate 1914. Tre amici sono alle soglie dell'esame di maturità: Emma, figlia di un ricco commerciante ebreo, Bruno, figlio di un caposquadra al porto, e Franz, figlio di un ufficiale dell'Esercito Imperiale. I tre sono inseparabili e tra Emma e Franz l'amicizia si trasforma presto in amore. Anche Bruno è segretamente innamorato di Emma, ma leale nei confronti di Franz, sceglie di soffocare il suo sentimento per diventare l'angelo custode di quell'amore impossibile. Le famiglie di Emma e Franz, infatti, si oppongono all'unione dei ragazzi: il padre di Emma vede gli austriaci come il fumo negli occhi e il padre di Franz, rigido e impeccabile nella sua uniforme, non accetterebbe mai di imparentarsi con degli ebrei. I venti di guerra scompigliano e frantumano la serenità dei protagonisti: Bruno parte per il fronte, Franz ed Emma si aggrappano al loro amore ma, quando Emma si accorge di aspettare un bambino e Franz è disposto a sposarla, il ragazzo si scontra con suo padre. Viene così spedito in guerra e, da qual momento, suo padre farà in modo che Emma lo creda morto. Sarà Bruno, da sempre innamorato di lei, a sposare Emma. Ma, dopo la morte del fratello irredentista, Ruggero, lascerà la ragazza, prossima al parto per arruolarsi nell'esercito italiano.