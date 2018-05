"Il Confine", le anticipazioni della seconda puntata

Marcoledì 16 maggio ultimo appuntamento, in prima serata Rai 1, con "Il Confine". Una miniserie in due puntate, per la regia di Carlo Carlei, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz. Nel cast anche Stefano Dionisi, Fiorenza Tessari, Edoardo Purgatori, Roberto Chevalier, Alessandro Sperduti e la partecipazione di Fabrizia Sacchi, Johannes Brandrup e Massimo Popolizio.

La storia

Estate 1914. Tre amici triestini non ancora ventenni, alla soglia dell'esame di maturità, si ritrovano catapultati in trincea a vivere il feroce dramma della guerra. Accanto alle lacerazioni e alle brutture del conflitto, i tre ragazzi scopriranno anche l'amore, un sentimento forte e tenace, capace di sbocciare e crescere con coraggio anche tra le bombe, nonostante tutto.

"Il Confine", seconda puntata: le anticipazioni

Sono passati due anni e la guerra di trincea è una lunga, inutile agonia. Franz diserta e, con l'aiuto di Bruno, finge di essere una staffetta italiana che ha perso la strada. Finalmente Franz può rivedere Emma e conoscere sul figlio. La loro amicizia, l'intreccio dei loro amori, l'affetto che li unisce ha il sopravvento sulle recriminazioni. Bruno ritorna al fronte nell'esercito italiano, Franz riprende il suo posto tra le file degli austriaci. Vivranno, quindi, su fronti diversi, gli ultimi drammatici avvenimenti della guerra.