Il Giudice meschino, trama e cast

Luca Zingaretti si toglie i panni del Commissario Montalbano e indossa quelli del Pubblico Ministero Alberto Lenzi ne 'Il giudice meschino', la miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi e diretta da Carlo Carlei. Giovedì 30 maggio, in prima serata Rai 1, un nuovo episodio. Nel cast anche Luisa Zingaretti, Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas Woll.

'Il Giudice meschino', la trama

Alberto Lenzi è un Pm alla procura di Reggio Calabria. La sua fama non è delle migliori: è conosciuto come un uomo pigro, indolente e troppo amante della bella vita per perdere tempo dietro il lavoro. Con un matrimonio fallito alle spalle, Lenzi ha un figlio di otto anni che percepisce come un peso e con cui non ha quindi un bel rapporto. A sconvolgere la sua vita un evento terribile. Giorgio Maremmi, collega magistrato e suo amico fraterno, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio dal torpore della sua quotidianità, si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro per risalire alla verità.

Prodotto da Rai Fiction e da Italian International Film, il film-tv è stato scritto da Monica Zapelli, Mimmo Rafele, Giancarlo De Cataldo e Carlo Carlei, quest'ultimo anche regista della fiction.