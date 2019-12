Il mio nome è Thomas, su Rai1 i film di Terence Hill dedicato a Bud Spencer

Domenica 29 dicembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda in prima visione il film diretto e interpretato da Terence Hill, "Il mio nome è Thomas". Per molti anni Terence, qui regista oltre che attore, ha accarezzato il sogno di realizzare questo film: “Ho voluto dedicarlo al mio compagno sullo schermo e nella vita, Bud Spencer”.

Il mio nome è Thomas, trama

Thomas, di cui non si conosce il passato, lascia l'Italia sulla sua Harley Davidson per raggiungere il deserto spagnolo di Almeria per meditare sulle pagine di un libro che ama in modo particolare. Ha bisogno di tempo anche per riflettere sulla vita trascorsa. Lungo il percorso, poco dopo la partenza, aiuta una ragazza, Lucia, a fuggire da due tipi “loschi” cui lei ha sottratto del denaro. Il viaggio, in cui si perderanno per poi ritrovarsi, li spingerà a conoscersi e a comprendersi.

Il film è una storia contemporanea e poetica, che non rinuncia agli elementi comici cari all’attore, evocando il genere degli spaghetti western che lo ha visto tante volte in coppia con l'amato amico Bud.