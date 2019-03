'Il Paradiso delle signore' segna un nuovo record settimanale di ascolti (ma la Rai lo chiude)

E’ una settimana all’insegna dei record per “Il Paradiso delle signore daily”. La fiction del pomeriggio di Rai 1 ha messo a segno due traguardi: non solo martedì 19 marzo 2019 ha segnato il primato stagionale conquistando il 16,5% di share con 1.831.000 telespettatori, ma da lunedì 18 a venerdì 22 marzo ha anche ottenuto la migliore media settimanale dalla partenza con 15,37% di share e 1.681.767 telespettatori. Dati che confermano il successo sempre crescente e il gradimento del pubblico, che continua ad appassionarsi alle vicende raccontate ogni giorno dai protagonisti de “Il Paradiso delle signore”, con una permanenza media sul programma del 59,7%. Eppure, nonostante i risultati in continua ascesa, la serie terminerà definitivamente quest'anno, vista la decisione della Rai di non confermarla per la prossima stagione.

La fiction, infatti, andrà in onda fino a metà maggio, ma le riprese sono finite. Ultimo giorno ufficiale di set il 15 marzo a Roma negli studi Videa. Centottanta le puntate realizzate fino ad oggi ed un cast numeroso - tra i protagonisti Giorgio Lupano e Alessandro Tersigni - per raccontare la vita, i sentimenti, le passioni e i sogni dell'Italia del boom economico.