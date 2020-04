Coronavirus, 'Il Paradiso delle Signore' chiude prima: ferma la seconda stagione

Il coronavirus ferma 'Il Paradiso delle Signore'. Dopo il grande successo ottenuto, con ascolti in continua crescita nel pomeriggio di Rai1, la serie tv prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv chiude anticipatamente la seconda stagione. Venerdì 24 aprile, alle 15.40 su Rai1, l'ultima puntata, la numero 135.

Il blocco dovuto all'emergenza Covid-19, intervenuto a poche settimane dalla fine delle riprese, non ha permesso di portare a termine la seconda stagione per la quale originariamente erano previste 160 puntate. I protagonisti, però, sono pronti per tornare nelle case italiane non appena la situazione lo potrà permettere. Gli autori non hanno interrotto infatti l'attività di scrittura per dare il via in tempi brevissimi alla terza stagione di questa serie daily che, giorno dopo giorno, continua a conquistare l'attenzione e il favore di un numero di spettatori sempre maggiore, raggiungendo risultati che premiano il lavoro di tutti.

In questa stagione 'Il Paradiso delle Signore Daily' è arrivato a riunire nel pomeriggio di Rai1 una media 1,9 milioni di telespettatori toccando punte del 19,5% di share e continua a essere uno dei programmi più visti su Rai Play con 27,8 milioni di media views e su Rai Premium, oltre ad ottenere un ottimo riscontro nelle vendite all'estero. L'amatissima serie continuerà a raccontare l'Italia del boom economico, l'Italia che si è trasformata grazie all'impegno e al lavoro di tutti e nell'ultimo episodio - con un parallelismo beneaugurante - il grande magazzino sarà dedicato al racconto della Liberazione di Milano del 1945 quando, dopo settimane di coprifuoco, le finestre si illuminarono e la gente si riversò nelle strade della città. Intanto, da lunedì 27 aprile, tornano le repliche della serie per continuare a tenere compagnia al grande e appassionato pubblico di Rai1.

'Il Paradiso delle Signore', Andreatta assicura: "E' solo una pausa"

"E' una bella Italia quella che racconta e continuerà a raccontare Il paradiso delle signore - sostiene Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction. Le donne e gli uomini di un Paese forte di sé, proiettato in avanti e aperto alla speranza. In questa serie il pubblico ha trovato un luogo del desiderio, nella sua ricchezza ed energia, e vi si è rispecchiato. Ed è stata una felice conferma dell'ispirazione che sempre anima il nostro lavoro: trovare una sintonia con chi ci guarda, tradurre in una narrazione il bisogno di un immaginario radicato nella contemporaneità, anche quando torna indietro nel tempo e vi ritrova come nel Paradiso lo slancio e la voglia di crescere e migliorare. Vogliamo rassicurare gli spettatori, Il paradiso delle signore si prende solo una pausa dettata dalle necessità dell'oggi. La scrittura continua e Rai Fiction, il produttore i registi, gli attori, non vediamo l'ora di riportare nelle case i personaggi che il pubblico ha così felicemente accolto".

"E' molto importante per tutti noi interpreti, autori, registi e tecnici, aver condiviso con il pubblico il nostro lavoro - dichiara Giannandrea Pecorelli, produttore Aurora Tv - E in questo ultimo difficilissimo periodo ancora di più. Ci stiamo impegnando tutti, anche noi, per tornare presto a riprendere le nostre vite, a sorridere e ad abbracciarci. Con ancora più amore".