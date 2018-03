Il Segreto, anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 12 al 16 marzo 2018. L'appuntamento con la soap spagnola è, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00.

Il Segreto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Dopo vari tentativi, Emilia avvicina Julieta e la convince delle sue buone intenzioni. La invita alla locanda e le offre merenda. Anche Nicolas arriva nella locanda in cerca della donna che ha salvato Juanita e, trovandola, le ricambia il favore offrendole un lavoro. Ascoltando queste parole, Emilia le offre secondo lavoro nella scuola.

Emilia, esasperata da Beatris, decide di parlare a Camila e Hernando. I due, in realtà, ritengono che l’amicizia fa solo bene alla ragazza, che vive un amore impossibile per Matias.

Saul e Prudencio accettano volentieri la proposta di Francisca che chiedeva insistentemente loro di vivere nella villa. Nel frattempo Nazaria inizia a lavorare come governante.